Mas’uuliyiin heer Wasiirro ah oo uu hoggaaminayay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta XFS ayaa kormeer ku togay xarunta degmada Kaaraan oo ay ka socoto qaadashada kaarka codbixiyaasha doorashooyinka Qaran, kaas oo ay qaadanayaan dadkii horay isu diiwaangeliyay, waxaana xarunta degmada kusoo dhaweeyay guddoomiyaha degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir.
Wasiirrada ayaa kormeeray Xafiisyada ay ka rocoto bixinta kaararka doorashooyiska Qaran, si ay ugu kuur galaan habsani u socodka bixinta Kaararka.
Warbaahinta Qaranka ayaa la kulantay qaar a mid ah shacabka degmada Kaaraan ee qaadanaya kaararka codbixinta, kuwaasi oo ku faraxsan in codkooda ay ku doortaan qofka ay rabaan.
Guddoomiyaha degmada Kaaraan Maxamed Cabdullaahi Socdaal ayaa sheegay in Bulshada degmada Kaaraan ay diyaar u yihiin inay codkooda ku ciil baxaan oo ay soo doortaan golaha deegaanka iyo guddoomiyahooda mustaqabalka ee degmada.
Wasiirka Wasaaradda Batroolka XFS Daahir Shire Maxamed ayaa shacabka degmada Kaaraan ugu baaqay inay qaataan kaararka codbixinta si beri usoo doortaan masuulki degmadooda u qurxin lahaa.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Daa’uud Aweys Jaamac oo hoggaaminayay masuuliyiinta Wasiirrada ah ee booqday Degmada Karaan ayaa sheegay in doorashooyinkan ay yihiin xor isla markaana uu qofkasta xor u yahay inay u codeyso xisbiga ay dooneyso.