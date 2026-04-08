Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa la kulmay Mudane Raisedon Zenenga, Ku simaha Madaxa Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Kala-guurka Soomaaliya (UNTMIS), oo ay wehelinaysay Marwo Lebogang Diteko, Sarkaal Sare oo Arrimaha Siyaasadda ah.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray geeddi-socodka kala-guurka UNTMIS iyo xoojinta isku-duwidda si loo hubiyo in taageerada caalamiga ah ay si buuxda ula jaanqaaddo mudnaanta qaran ee Soomaaliya.
Kulanku waxaa lagu muujiyay doorka hoggaamineed ee Soomaaliya ay ka qaadanayso qaabeynta wejiga xiga ee iskaashiga, taasoo ka tarjumaysa xiriir adag oo ay la leedahay Qaramada Midoobay.