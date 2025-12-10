Munaasabadda Maalinta Caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka (10-ka December) ayaa sanadkan si gaar ah diiradda u saaraysa kor u qaadista wacyiga bulshada ee ku aaddan ilaalinta xuquuqda aadanaha, sinnaanta, cadaaladda iyo xorriyadaha aasaasiga ah.
Xuska Muqdisho ka dhacaya waxaa ka qeyb galaya mas’uuliyiin dowladda ka tirsan, hay’adaha xuquuqda aadanaha, ururada bulshada rayidka ah, arday, haween iyo dad matalaya qeybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo khudbado, doodo iyo baaqyo ku aaddan xoojinta ilaalinta xuquuqda bini’aadamka iyo la dagaalanka takoor iyo dulmi.
Maalintan waxa ay xasuusin tahay muhiimadda ay leedahay in la dhowro xuquuqda qof kasta oo bini’aadam ah, iyadoo Soomaaliya ay weli wajahaysa caqabado dhinaca xuquuqda aadanaha ah, haddana waxaa jira dadaallo socda oo lagu horumarinayo nidaamka cadaaladda iyo xorriyadaha muwaadiniinta.