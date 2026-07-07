Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulkadir Cali, ayaa maanta magaalada Muqdisho kaga qaybgalay aqoon-is-weydaarsi ku saabsan iswaafajinta arrimaha amniga, xasilinta iyo xalalka waara, kaas oo ay soo qabanqaabisay Hay’adda Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM).
Aqoon-is-weydaarsigan ayaa isu keenay hay’adaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, saaxiibbada caalamka iyo daneeyayaasha muhiimka ah, iyadoo ujeeddadiisu tahay xoojinta iskaashiga, iswaafajinta mudnaanta qaranka iyo kor u qaadidda wada-shaqeynta la xiriirta amniga, xasilinta iyo hirgelinta xalal waara oo Soomaaliya ka hanaqaada.
Kulankan oo soconaya muddo saddex maalmood ah ayaa fursad muhiim ah u ah adkaynta wada-shaqeynta hay’adaha kala duwan, horumarinta qorsheynta wadajirka ah iyo dejinta hannaan istiraatiiji ah oo mideysan, si loo dardargeliyo loona mideeyo dadaallada lagu xoojinayo xasilloonida iyo dib u soo kabashada dalka.