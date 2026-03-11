Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed oo howlgallo ka dhan ah Khawaarijta ka wada deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta gudaha u galay deegaanka muhiimka ah ee Xawaadley, kadib markii ay halkaas ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu xaqiijinayo amniga iyo xasilloonida deegaanka.
Saraakiisha hoggaamineysa howlgalka lagu xoreeyay Xawaadley ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in, iyadoo la ilaalinayo badqabka shacabka ku nool deegaanka, ay ciidamadu ka wadaan gudaha Xawaadley baaritaanno iyo howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Sidoo kale waxay sheegeen in ciidamadu u sii gudbi doonaan deegaannada kale ee ay ku dhuumaaleysanayaan Khawaarijta.