Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Soomaaliya ayaa khudbad ka jeedisay shirka Haweenka Adduunka ee ka socda magaalada New York.
Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka XFS, Amb. Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, iyo wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayso ayaa sanadkan Soomaaliya uga qeybgalaya shirka sannadlaha ah ee Haweenka Adduunka, kaas oo ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Wasiir Amb. Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi ayaa khudbad ay ka jeedisay shirka maanta kaga hadashay guulaha iyo horumarka ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ka gaartay dhinacyada horumarinta xuquuqul insaanka. Waxay si gaar ah u xustay dhismaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka, iyadoo tilmaantay in Soomaaliya ay dib ula soo laabatay madax-bannaanideeda ku aaddan ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta haweenka.
Inta ay Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Soomaaliya iyo wafdigeedu ku sugan yihiin magaalada New York, waxay kulammo kala duwan la qaadan doonaan qaar ka mid ah madaxda iyo wufuudda ka qeybgalaysa shirka. Sidoo kale, Wasiiraddu waxay khudbado ka jeedin doontaa shirar kale oo berrito ka dhici doona isla magaalada New York ee dalka Mareykanka.