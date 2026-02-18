Maanta oo ay ku beegan tahay maalinta 1-aad ee bisha barakeysan ee Ramadan, Ciidamada Kumaandooska Danab ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa mar kale muujiyey doorkooda muhiimka ah ee isku dhafan amni iyo garab istaag bulsho.
Kadib howlgal lagu xaqiijiyey amniga oo argagixisada looga saaray deegaanka Jabad Godane, ciidamada Danab ayaa shacabka deegaanka gaarsiiyey deeq ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka, si loo yareeyo saameynta abaaraha baahsan ee ka jira deegaanka, loona taageero qoysaska nugul xilli ay bilaabaneyso bisha Ramadan.
Deeqdan ayaa astaan u ah kaalinta ay Kumaandooska Danab ka qaataan dib u soo nooleynta nolosha bulshada deegaannada laga xoreeyey cadowga, maadaama aysan ku koobnayn oo keliya howlgalada amniga, balse ay si dhow ula shaqeeyaan shacabka, una garab istaagaan marka ay jiraan duruufaha adag.