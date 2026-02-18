Magaalada Pretoria, Koonfur Afrika – Waxaa ka dhacay kulan u dhexeeyay safiirrada dalalka Carabta ee fadhigoodu yahay Koonfur Afrika iyo xoghayaha xisbiga talada haya ee African National Congress (ANC), Mudane Masibulele Xaso.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya dalalka Carabta iyo Koonfur Afrika, iyo iskaashiga dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo arrimaha caalamiga ah.
Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Koonfur Afrika, Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq, ayaa khudbad ka jeediyay madasha, isaga oo adkeeyay muhiimadda ilaalinta madax-bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, iyo doorka dalalka Carabta ee garab istaagga Soomaaliya iyo xoojinta wadajirka gobolka.
Danjiruhu wuxuu sidoo kale u mahadceliyay Dowladda Koonfur Afrika iyo xisbiga ANC sida ay u garab istaageen madax-bannaanida iyo wadajirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Kulanka ayaa ku soo dhamaaday is-afgarad iyo ballan-qaad ku aaddan sii xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga wadajirka ah ee u dhexeeya dalalka Carabta iyo xisbiga ANC.