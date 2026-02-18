Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sareeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud, ayaa shir guddoomiyay kulanka subaxlaha ee Taliska Guud ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS).
Shirka ayaa lagu falanqeeyay howlaha socda iyo qorshayaasha Taliska Guud, iyadoo Taliyuhu uu warbixin ka dhageystay saraakiisha ka qeybgalay kulanka, kuwaas oo ka warbixiyay xaaladda guud ee howlgalada iyo diyaargarowga ciidanka.
Intii uu shirka socday, Taliyaha ayaa faray saraakiisha in la xoojiyo heeganka iyo diyaarsanaanta Ciidanka, isla markaana si dhow loola shaqeeyo bulshada, gaar ahaan iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadan.
Ugu dambeyn, Taliyaha ayaa ku dardaarmay adkeynta isla xisaabtanka iyo dardargelinta howlaha, si loo horumariyo tayada iyo waxtarka shaqada Ciidanka Xoogga Dalka.