Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (CXDS) ayaa maanta hawlgal miino-baaris ah ka sameeyay deegaanka Gololey oo katirsan magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Howlgalka ayaa lagu guuleystay in laga saaro miino ay waddada ku aaseen maleeshiyaadka Khawaarijtu si ay waxyeello ugu gaarsiiyaan dadka deegaanka, taas oo khatar ku ahayd shacabka iyo gaadiidka isticmaala waddadaas. Hawshan waxaa si xirfad leh u fuliyay cutubka CXDS u qaabilsan soo saarista iyo ka hortagga miinooyinka.
Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaallada joogtada ah ee Ciidanka Xoogga Dalka ku xaqiijinayaan amniga, kana hortagayaan falalka argagixisada ee waxyeellada u geysta shacabka.
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxay sii wadi doonaan howlgallada lagu sugayo nabadgelyada iyo badbaadada bulshada.