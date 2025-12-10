Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xarunta Golaha Shacabka ku yeeshay kulankii 20-aad ee kalfadhiga 7-aad, waxaana shir-guddoominayey Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), oo uu wehelinayey Guddoomiye ku-xigeenka labaad Mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow.
Ajendaha kulanka ayaa ahaa akhrinta koowaad ee Hindise Sharciyeedka Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed, kaas oo ay soo gudbisay Wasaaradda Amniga Gudaha. Wasiirka Amniga Gudaha, Mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag), ayaa mudanayaasha uga faallooday qodobada muhiimka ah ee ku jira hindisaha.
Sida uu dhigayo Xeer-hoosaadka Golaha, Hindise Sharciyeedku ma furmin dood rasmi ah, balse qaar kamid ah Xildhibaanada ayaa su’aalo weydiiyey Wasiirka Amniga, iyaga oo diiradda saaray mabaadi’da guud ee hindisaha.
Ugu dambeyn, Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa faray Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga in ay la wareegaan Hindise Sharciyeedka, islamarkaana ay diyaariyaan akhrintiisa labaad si dood rasmi ah loogu furo Golaha.