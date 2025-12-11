Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa afaafka hore ee xeradda Jeneraal Dhagabadan ee Magaalada Muqdisho ku toogtay naftii-hallige khawaarij ah oo watay jaakad ay ka buuxaan walxaha qarxa.
Naftii halligahaan ayaa damacsanaa in uu qarax la beegsado ciidanka ku jira xerada Dhagabadan,hasa yeeshee Ciidanka ilaalada xeradaasi oo foojigan ayaa durbadiiba toogtay naftii-haligahasi,kaas oo ku qarxay afaafka hore ee halkaasi.
Qaraxaasi la fashiliyay ayaa la sheegay in uu sababay dhaawacyo fudud oo soo gaaray dhowr qof oo kamid ah Ilaalada Xerada.
Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa ku ammaanay ciidanka xerada Dhagabadan foojignaanta iyo sida ay uga hortageen baftii halligahaasi doonaayey in uu isku qarxiyo gudaha xerada.