Qaar ka mid ah Guddiyada Maaliyadda iyo Haweenka Baarlamaanka Dowlad-goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ku qabtay kulan dadweyne oo looga hadlayay doorka ururada bulshada ay ku yeelan karaan socodsiinta howlaha maamulka.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray qorshaha fulinta shuruucda horyaalla baarlamaanka iyo ansixinta miisaaniyadda, waxaana ururada bulshada ay soo jeediyeen talooyin wax ku ool ah oo lagu xoojin karo qorshayaasha socda.
Qodobada muhiimka ah ee kulanka lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa:
– Kor u qaadidda dakhliga gudaha
– Casriyeynta nidaamka canshuuraha
– Horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha
– Ilaalinta hantida guud ee shacabka
Mas’uuliyiinta ka hadlay kulanka waxaa ka mid ahaa Wasiiru-dowlaha Maaliyadda Hirshabeelle Cumar Maxamed Soomane iyo Xildhibaan Cumar Maxamed Cumar (Gaab).