Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya Dr. Abdullah bin Salem Alnuaimi
Ugu horreyn Safiirka ayaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka warbixin ka siiyey howlaha safaaradda Qatar ee Soomaaliya, mashaariicda horumarineed ee dowladda Qatar ay ka wado Soomaaliya, waxaana uu sheegay in ka dowlad ahaan ay ka go’antahay xoojinta iyo dardargelinta xiriirka labada wadan iyo sii wadida taageerada ay la garab joogaan Shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa ugu horreyn dowladda Qatar uga mahadceliyey taageerada ay la garab taagantahay Soomaaliya oo ay ka mid yihiin mashaariicda horumarineed ee ay dalka ka fuliso.
Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa tilmaamay inuu meel wanaagsan maraayo xiriirka saaxiibtinimada ku dhisan ee ka dhaxeeya labada dal Soomaaliya iyo Qatar, wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay ka go’antahay xoojinta iyo joogteynta xiriirka labada wadan ka dhaxeeya.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa shacabka iyo dowladda Qatar ugu hambalyeeyey maalinta xorrnimada ee dalkaasi, wuxuuna sheegay in Qatar ay tahay saaxiib Soomaaliya kala dhaxeeya xiriir saaxiibtinimo oo dhinacyo kala duwan ku saleysan.