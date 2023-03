Hantidhawraha Guud ee Qaranka Mudane Abuukaate Axmed Ciise Guutaale,ayaa maanta kulan isbarasho ah aaladda fogaan-aragga kula qaatay Hantidhawrayaasha Dowlad Goboleedyada Jubaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland.

Hantidhawrada Guud ee heer Federaalka iyo dowlad goboleed,ayaa intii uu kulanku socday waxay isku waydaarsadeen xog dulmar ah oo ku aaddan howlihii iskaashiga iyo taageerada ku qotomay ee soo socday mudaddii la soo dhaafay.

Hantidhawrada Guud ee heer Federaalka,ayaa tilmaamay heerka wanaagsan oo uu soo gaaray iskaashiga, iyaga hoosta ka xarriiqay in loo baahanyahay in la sii dardargaliyo iyada oo xoogga la saarayo taageero mug leh oo ay helaan Xafiisyada Hantidhawrada Guud ee heer dowlad goboleed.

Hantidhawraha Guud ee Qaranka ayaa isbarashada ka dib muujiyay sida ay uga go’antahay inuu sii dhaqaajiyo xoojinta xiriirka iskaashi ee ka dhexeeyay xafiisyada kala duwan, gaar ahaan dhinacyada aqoon-kororsiga, tababbarada kobcinta xirfadda hawlwadeennada iyo in Xafiiska Hantidhawrka Guud uu sii wado in uu u qareemo in bahwadaagta caalamiga ay horumarka ka taageeraan xafiisyada heer dowlad goboleed.