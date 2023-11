Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ayaa ku dhawaaqday in maanta gargaarkii ugu horreeyay ay u dirayso gobolka Gedo roobabka iyo fatahaadaha ay saameyn xoogleh ku yeesheen.

Agaasimaha Xarunta Qaran ee Gurmadka deg degga ah (National Emergency Operations Centre NEOC), ee qaybta ka ah hay’adda SoDMA Xasan Cabdulqaadir CIise ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in maanta ay magaalada Dooloow gaarsiin doonaan diyaaraddii ugu horreeysay ee sidda raashiin loogu tala gala galay dadka ay fatahaaddu saamaysay.

Agaasimaha ayaa sheegay in doomo lagu daabulo raashiinka la geyn doono magaalooyinka Baardheere, Luuq iyo Dooloow, isagoo intaa ku daray in ay ka fekerayaan in deeqaha halkaasi la geeyo kor looga soo daadiyo dadka halkaasi ku dhibaataysan.

Agaasimaha Xarunta Qaran ee Gurmadka deg degga ah Xasan Cabdulqaadir ayaa sheegay in 720,000 (todoba boqol iyo labaatan kun) oo qof oo ku kala nool maamul goboleedyada Jubbaland, Koofur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ay saameeysay fatahaaddu, iyadoo ay ku barakaceen dad gaaraya 300,000 qof, halka daka ku geeriyoodayna ay gaarayaan 21 qof.

Wuxuu ku baaqay Agaasimuhu in dadka haatan ku waxyeelloobay ay u badan yihiin dadkii ka dhega adaygay farriimaha ku saabsan waxyeellada ELNINO, wuxuuna mar kale ku celiyay in dadka Soomaaliyeed ay qaataan talooyinka iyo tilmaamaha hay’adda SoDMA.