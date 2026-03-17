Maalintii 3-aad, Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed si gaar ah gudaha iyo tuulooyinka ku xeeran magaalada Baydhabo, waxaa si xowli ah uga socda howlaha biyo dhaaminta ee loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaannada maamulkaas.
Maanta, biyo dhaaminta waxaa laga fuliyay deegaanno hoostaga magaalada Baydhabo, halkaas oo biyo naf-badbaadin ah la gaarsiiyay dhowr goobood oo ay ku nool yihiin barakacayaal iyo qoysas nugul oo si weyn u wajahaya biyo yari iyo xaalado nololeed oo adag.
Gurmadkan biyo dhaaminta ah waxaa fulinaya Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SoDMA) oo kaashaneysa Wasaaradda Gargaarka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, iyadoo la xoojinayo dadaallada lagu badbaadinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Mas’uuliyiinta hogaaminaya Gurmadkaan oo ay qeyb ka yihiin wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gargaarka Koonfur Galbeed, Maamulka degmada Baydhabo iyo kaaliyaha guddoomiyaha SoDMA Cabdiraxmaan Waxiid ayaa sheegay in howlahan ay sii socon doonaan, isla markaana la gaarsiin doono deegaanno kale oo u baahan gargaar degdeg ah, si loo yareeyo saameynta abaarta loona taageero qoysaska nugul ee ku nool Koonfur Galbeed.