Xarunta Boqor Salmaan ee Gargaarka iyo Hawlaha Bani’aadannimada, iyadoo kaashaneysa Al-Mahasin Foundation, ayaa si rasmi ah maanta gobolka banaadir ka daahfurtay qeybinta mashruuca Zakadul Fitriga ee sanadka– 2026. Kaas oo qayb ka ah dadaallada bani’aadannimo ee lagu taageerayo dadka ugu nugul bulshada.
Mashruuca waxaa la qorsheeyay in ay ka faa’iidaystaan ku dhowaad 80,000 oo qof oo isugu jira qoysas sabool ah iyo barakacayaal, gaar ahaan kuwa ku nool xeryaha barakacayaasha ee Gobolka Banaadir. Diiradda ayaa si gaar ah loo saaraya dadka nugul sida agoonta, haweenka madaxda ka ah qoysaska, iyo dadka dakhligoodu hooseeyo.
Hindisahan ayaa imanaya xilli dalka ay ka jirto mowjad cusub oo abaar ah iyo barakac, isla markaana ay sii xumaanayso xaaladda amniga cuntada.
Dhankeeda, Al-Mahasin Foundation ayaa muujisay sida ay ugu faraxsan tahay iskaashiga bani’aadannimo ee ay la leedahay Xarunta Boqor Salmaan ee Gargaarka iyo Hawlaha Bani’aadannimada, iyadoo caddeysay in mashruuca loo fulin doono si hufan oo nidaamsan. Sidoo kale, waxaa lala shaqeyn doonaa hay’adaha maxalliga ah iyo guddiyada bulshada si loo hubiyo in gargaarku gaaro dadka mudan waqtigiisa saxda ah ee Zakada Fitriga.
Mashruucani waxa uu qayb ka yahay dadaallada bani’aadannimo ee ballaaran ee Xarunta Boqor Salmaan ee Gargaarka iyo Hawlaha Bani’aadannimada ka wado Soomaaliya, kuwaas oo ujeeddadoodu tahay yareynta dhibaatada dadka nugul iyo xoojinta isku duubnida bulshada.
Agaasimaha waaaxda gargaarka sodma sahra ali yuusuf ayaa u maahdnaqday kin salmaan iyo hay,adda almaxaasin foundtion
Hasan Mahad-Alle Agaasimaha Samafalka degmada Deynile iyo Shiik adan oo ka mid ah culumada ducaada ayaa ka hadlay fadliga zakatul fidriga
Eng.abdilahi abdulkadir. madaxa xirirka ee hey’adda almahasin foundation ayaaa kawarbixiyay daahfurka mashruucaan