Degmada Galhareeri ee Gobolka Galguduud ayay Khawaarijta haatan u tahay xarun weyn oo ay u arkayeen in ay ku amaan galayaan, balse Ciidamada Xoogga dalka Soomaalieed ayaa cagta mariyay goobahaasi muhiimka u ahaa khawaarijta, waxaana uu howlgalkaan uu qeyb ka ahaa hawlgallo is daba joog ah oo ciidamada Qaranku ku burburinayaan xarumaha Khawaarijta, kuna beegsanayaan saadkooda iyo isku socodka Khawaarijta, iyadoo jabkii ugu dambeeyay ay ciidamada dowladdu ku gaarsiiyeen Deegaanka Buq-aqable, waxaana halkaasi lagu bur-buriyay in ka badan 30 gawaarida Dagaalka ah iyo dhimisho dhaqarqabayaal badan, taasi oo loola jeedo in la wiiqo awoodda Kooxda.

Dhawaan ayaa waxaa la filayaa inuu dhaco guluf dhinacyo badan ah ee ka dhan ah Kooxda Khawaarijta ah ee Al-shabaab oo ay si wadajir ah uga wada qeybqaadanayaan ama iska wada kaashanayaan Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed, kuwa Deegaannada (Macaawisleey), Wadamada Deriska ama (safka hore) iyo Saaxiibada Caalamka , kaasi oo ujeedku yahay soo afjaridda dagaalka Wejigiisa 1-aad ee Degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri sida ugu dhaqsiyaha badan ama 72 saacadood gudahood, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka, waxaana la soo gaaray xilligii Khawaarijta Al-shabaab uga dhammaan laheyd deegaannada Maamul-goboleedyda Galmudug iyo Hirshabeelle.

Madaxweyne Xasan Sheekh “Waxaa iga go’an in aan tago deegaan walba oo Khawaarijta laga xoreeyo sidii aan horayba u tagay iyada oo la ii sheegayo in amnigeygu uu halis ku jiro. Ma jirto sabab aan dib isugu dhigo iyadoo wiilal dhalinyaro ah ay naftooda hurayaan”, Madaxweynaha JFS Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jawaabay su’aalo furan oo shacab badani ka weydiiyeen la-dagaallanka Khawaarijta ayaa soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u doonayaan in ay dhaqsi dalka uga xoreeyaan Khawaarijta iyo qorsheyaasha xaslinta, dib u heshiisiinta iyo horumarinta isugu jira ee laga hirgalanayo deegaannada laga xoreynayo Argagixisada, isaga oo magaalada Dhuusamaareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug uga qayb galay kulan dadweyne oo shacabka Soomaaliyeed ay su’aalo toos ah uga weydiiyeen dagaalka ka dhanka Khawaarijta iyo qorshaha dowladda ee kadib xoreynta dalka.

Madaxweynaha JFS Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jawaabay su’aalo furan oo shacab badani ka weydiiyeen la-dagaallanka Khawaarijta ayaa soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u doonayaan in ay dhaqsi dalka uga xoreeyaan Khawaarijta iyo qorsheyaasha xaslinta, dib u heshiisiinta iyo horumarinta isugu jira ee laga hirgalanayo deegaannada laga xoreynayo Argagixisada, “ Shabaab nala gaari mayo 2 sano, in ka yar ayaan ayaan fileynaa in lagu so oaf jaro”, ayuu sii raaciyay Madaxwenaha.

“Dowladda dhinaca dagaalka khawaarijta kaliya kuma jirtee, gacan waa ku dagaalameysaa, gacanna Ciidanka ayay ku dhiseysaa, waxaa kaloo jira dib habeynta Maaliyadda iyo Deyn cafinta, qaadista cunaqabateynta Hubka, kuwaasi oo dhammaantood qabsoomi doona dhammaadka sanadkan, waxaa dhinac socda qorshayaal badan sida horumarinta Waxbarashada Dalka, horumarinta adeegyada caafimaad iyo la dagaalanka Musuqmasuqa”, ayuu yiri Dr: Xasan Sheekh Maxamuud, mar uu ka jawaabaayay su’aal aheyd Dagaal kaliya miyay ku jirtaa Dowladda?.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo Khamiistii ka qeybgalay dood su’aalo waydiin ah ayaa sheegay marka uu dhamaado dagaalka Khawaarijta in sidoo kale fikir ahaan loola dagaalami doono, “Khaawarijta waxaa lagala dagaalami doonaa Fikirka, marka uu dhamaado kan Militeriga, meeshii fikir qaloocan iyo balaayo lagu faafinayo waa laga hor tagaa” ayuu sii raaciyay Madaxweyne Dr: Xasan Sheekh. ““Waxaa iga go’an in aan tago deegaan walba oo Khawaarijta laga xoreeyo sidii aan horeyba u tegay iyada oo la ii sheegayo in amnigeygu uu halis ku jiro. Ma jirto sabab aan dib isagu dhigo, iyadoo Wiilal dhallinyaro ah ay naftooda hurayaan”. ayuu yiri Madaxweynaha.

“Waxaan rabaa in aan wax yar ka iraahado dagaalkaas,waxaan ku bilaabaya in aan boggaadiyo talaabada geesinimada leh ee u qaaday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya Xasan Sheekh ee hoggaaminta leh, hoggaamiyaha dhabta waa midka u sahmiya dadkiisa goobo ku haboon oo ay degaan oo si xirfadeysan oo xigmadaysan ugu hoggaamiya, si ay u gaaran iyagoo nabad ah,waa Oday Soomaaliyeed oo aan dan gaar ah ka laheyn dalkaan, balse ay ka go’aan tahay in u arko dalkiisa oo xor ah gumeysiga ay ku hayeen Khaaarijta Mudda dheerna ay iska dulqaadeen dadkiisu”, sidaasina waxaa yiri Xamse Cabdi Barre Raiisulwaasraha XFS.

“ waa hoggaamiye doonaya inuu arko Dalkeenna oo ka xor ah 5 Bilyan oo Doolar oo Deyn ah oo ah Ribo dul saar ah, inuu arko Dalkeenna oo ka xor ah Khawaarijta, Dadkeenna oo xor ka ah Qabyaaladda, inuu arko Dastuur dhameystiran, Dadkiisa oo ka horumaray dhaqaale ahaan iyo Bulsho ahaanba iyo Dadkiisa iyo Dalkiisa oo sharaf ku dhex leh Caalamka, waxaan kaloo bogaadinayaa Ciidamadeenna geesiyaasha ah ee wada dagaalka xaqa ah ee lagula jiro Khawaarijta iyo Shacabka Soomaaliyeed oo ciidankoda la daba taagan taakulenta iyo dhiirigalinta”, ayuu sii raaciyay mudane Xamsa Cabdi Barre.

Raiisulwasaaraha ayaa hadalkaan ka jeediyay mar uu shir-guddoominayay shirka Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya maalintii Khamiista aheyd, wuxuuna faray dhammaan Wasaaradaha iyo dhammaan hey’adaha dowladda inay ka qeyb qaataan halganka lagu ciribritayo Khawaariijta, Shacabka Soomaaliyeedna ay garab istaagaan oo ay qeybtooda ka qaataan jihaadka ka dhanka ah Khawaarijta ee dalka lagu xoreynayo.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr: Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Taliyaha guud ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa magaalada Dhuusamareeb u jooga dhameystirka Wejiga koowaad ee dagaalka Khawaarijta, iyadoo sidoo kale dhawaan Jubbaland iyo Koonfurta Galbeed ay ka bilaaban doonaan dagaalka Wejigiisa labaad ah ee lagu dhameystirayo haraadiga kooxda Argagixisada ah ee khawaarijta ah ee Alshabaab.