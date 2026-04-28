HOGAAMIYE JIBRIIL CABDIRASHIID Xaaji Baydhabo Abriil, 28, 2026: Hoggaamiyaha ku meel gaarka ah ee Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji ayaa Aqalka Madaxtooyada ee Magaalada Baydhabo ku qaabilay Musharax Madaxweyne Dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari).
Kulankan ayaa ahaa wadatashi siyaasadeed iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda guud ee siyaasadeed, geeddi-socodka doorashooyinka iyo muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wadajirka iyo xasilloonida deegaannada Koonfur Galbeed.
Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji ayaa soo dhoweeyay musharaxa, isagoo adkeeyay muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka ay ku dhacaan jawi hufan, cadaalad ah, isla markaana waafaqsan shuruucda dalka.
Musharax Madaxweyne Mudane Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa uga mahadceliyay soo dhoweynta diirran, wuxuuna carrabka ku adkeeyay sida ay uga go’an tahay ka qayb qaadashada horumarinta dowladnimada, nabadda, iyo dib-u-dhiska Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya
Kulankan ayaa qeyb ka ah dadaallada socda ee hogaamiye Jibriil ku xoojinayo wadatashiyada siyaasadeed iyo diyaar garowga doorashooyinka Dalka.