Marwada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Sahro Cumar Xasan ayaa maanta booqasho ku tagtay deegaanka Jaziira, halkaas oo ay qado ugu sameysay carruur agoon ah oo ay iyadu gacanta ku hayso.
Booqashadan ayaa ahayd mid muujineysa naxariis iyo garab istaag ay Maamo Sahro u fidisay carruurta, iyadoo si gaar ah ula qaadatay waqti ay kula kulanto, ugana waraysato xaaladooda.
Intii ay munaasabaddu socotay kooxda fanka ee Hiddo ayaa halkaas ka qaaday hees si qoto dheer uga hadleysa dareenka hooyonimo ee Maama Sahra Cumar Xasan iyo kaalinta weyn ee ay ka qaadatay daryeelka iyo gacan ku haynta carruurta agoonta ah.