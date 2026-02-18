Muqdisho, Soomaaliya – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan Ummadda Muslimiinta munaasabadda bilashada bisha barakeysan ee Ramadan. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay is-garab istaagaan oo ay gurmad u fidiyaan dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka.
Madaxweynaha ayaa si gaar ah hambalyo iyo bogaadin ugu diray Ciidamada Qalabka Sida, kuwaas oo habeen iyo maalin, qorrax iyo dhaxanba u taagan difaaca nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu ku ammaanay dadaalka ay ku bixiyaan sugidda amniga, xoreynta iyo xasilinta dalka.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ku booriyay in ay ka shaqeeyaan ilaalinta danta guud, isaga oo xusay in amnigu yahay tiirka koowaad ee horumarka, isla markaana loo baahan yahay in la xoojiyo midnimada iyo wadajirka bulshada.