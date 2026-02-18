Budapest, Hungary – Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalalka Jarmalka iyo Poland, Mudane Cabdicasiis Maxamuud Maxamed (Farabadan), ayaa si rasmi ah warqadihiisa aqoonsiga danjirenimo ugu gudbiyay Madaxweynaha dalka Hungary, Mudane Tamás Sulyok.
Munaasabadda lagu guddoomayay waraaqaha aqoonsiga oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Hungary ee magaalada Budapest, ayaa ahayd mid muujinaysa xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dalka Hungary.
Safiirka ayaa Madaxweynaha Hungary uga mahadceliyay soo dhoweynta diirran, isaga oo carrabka ku adkeeyay in Soomaaliya ay ka go’an tahay horumarinta iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, waxbarashada, amniga iyo horumarinta.
Dhankiisa, Madaxweyne Tamás Sulyok ayaa Safiirka u rajeeyay guul iyo in uu ka shaqeeyo xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood.