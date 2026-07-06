Mareeyaha Guud ee Dekadda Muqdisho Mudane Danjire Maxamed Cali Nuur ( Ameriko), ayaa ka qayb galay kulan ay soo Agaasimeen Ururrada Ganacsatada Soomaaliyeed ee Gobolka Washington ee dalka Mareykanka.
Kulanka waxaa ka hadlay ganacsato, aqoonyahanno iyo hoggaamiyeyaasha ururrada bulshada Soomaaliyeed, iyadoo la is dhaafsaday fikrado iyo talooyin wax ku ool ah oo diiradda lagu saaray dib u dhiska dalka, horumarinta dhaqaalaha, iyo doorka qurba-joogtu ka qaadan karto kobcinta Soomaaliya.
Mareeyaha Dekadda Muqdisho Danjire Maxamed Cali (Ameriko) ayaa jeediyay khudbad dheer oo uu kaga warbixiyay horumarka ka socda Dalka iyo shaqada ay hayso Dekedda Muqdisho. Waxa uu si gaar ah uga hadlay qorsheyaasha lagu casriyeynayo dekedda, kor u qaadista adeegyada badda, iyo Mashruuca Dekadda Cusub ee Muqdisho.