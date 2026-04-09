Waxaa saaka xeebta magaalada Muqdisho soo gaaray markabka qodista shidaalka Soomaaliya ee Çağrı Bey, kaas oo hore uga soo shiraacday dalka Turkiga.
Madaxda Qaranka ayaa la filayaa inay dhawaan dekedda Muqdisho kaga qeyb galaan munaasabad lagu soo dhoweynayo markabkan iyo kuwo kale oo la socda. Markabkan ayaa bilowga toddobaadka dambe u jihaysan doona xeebaha Galmudug, halkaas oo horey looga sameeyay sahanno shidaal, si loo dardargeliyo howlaha soo saaristiisa.
Tani waa tallaabo muhiim ah oo muujinaysa horumar la taaban karo, isla markaana kor u qaadaysa rajada laga qabo kobaca dhaqaalaha dalka, ka faa’iidaysiga khayraadka dabiiciga ah, iyo dhisidda mustaqbal barwaaqo leh.