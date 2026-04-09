Baydhabo, Abriil 9, 2026: Hoggaamiyaha ku-meel-gaarka ah ee Dowladda Koonfur Galbeed, Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi, ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu dhaarinayay Wasiirka cusub ee Wasaaradda Amniga Gudaha ee Koonfur Galbeed, Mudane Maxamed Xuseen Xasan (John).
Munaasabadda dhaarinta oo ka dhacday xarunta Madaxtooyada ayaa waxaa goob-joog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaanno ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, goleyaasha kala duwan ee Dowladda Koonfur Galbeed, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo marti sharaf kale.
Wasiirka cusub ayaa si rasmi ah u dhaartay, isaga oo ballan qaaday inuu si daacadnimo leh ugu adeegi doono shacabka iyo Dowladda Koonfur Galbeed.
Hoggaamiyaha ku-meel-gaarka ah ee Dowladda Koonfur Galbeed, Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi, ayaa hambalyo u diray wasiirka cusub, isagoo ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay xoojinta amniga, la dagaallanka falalka amni darrada ah, iyo kor u qaadista wada-shaqeynta hay’adaha amniga.