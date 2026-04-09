Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria, Mudane Mohamed Osman Mohamed, ayaa si rasmi ah waraaqaha aqoonsiga (Letters of Credence) looga guddoomay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Dowladda Federaalka Nigeria.
Munaasabaddan oo ka dhacday xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ku qabsoontay jawi sharaf leh iyo soo-dhaweyn diirran, taas oo ka tarjumaysay xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashi ee ka dhexeeya labada dal.
Intii ay socdeen kulamada la xiriiray munaasabadda, waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah iyo sare u qaadidda iskaashiga labada dal ee dhinacyada mudnaanta wadaagga ah, gaar ahaan heer goboleed iyo heer caalami.
Safiirka ayaa sheegay in ay ka go’an tahay sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga miro-dhalka ah ee ka dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria.