RADIO MUQDISHO(BAYDHAB):-Qaar ka tirsan Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baydhaba, ayaa maanta kulamo kala duwan kula qaatay gudaha magaalada shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Wasiirka Gaashaandhigga XFS, Mudane Axmed Macallin Fiqi,Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha XFS Mudane Cali Yuusuf Cali(Xoosh),iyo mas’uuliyiin kale ayaa booqday qeybo ka mid ah magaalada Baydhabo, halkaas oo uu kula kulmeen shacabka iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, iyagoo kormeeray xaaladda amniga iyo horumarka laga sameeyay sugidda xasilloonida. Booqashadan ayaa muujinaysa dadaalka dowladda ee ku aaddan xoojinta xiriirka ay la leedahay bulshada iyo xaqiijinta amniga guud ee dalka.
Wasiirrada ayaa shacabka ku ammaanay doorkooda muhiimka ah ee nabadeynta iyo xasiloonnida dalka, iyagoo adkeeyay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka go’an tahay dardargelinta howlgalada lagu ciribtirayo khataraha amni, isla markaana la sii xoojinayo wada shaqeynta u dhexeysa shacabka iyo Ciidamada Qaranka.