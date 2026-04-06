Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta XFS Mudane Cabdulkadir Cali ayaa shir guddoomiyay kulan muhiim ah oo looga hadlay dardargelinta hindisaha qaran ee Barashada Nabadda ee Hanaanka Dhab-u-heshiisiinta Qaran (NRF).
Kulankan waxaa ka soo qeybgalay Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka, Agaasimaha Guud ee Xafiiska Amniga Qaranka, Xoghayaha Guud ee Guddiga Tacliinta Sare iyo mas’uuliyiin kale oo ka kala socday hay’adaha dowladda.
Intii uu socday kulanka, waxaa si qoto dheer looga dooday muhiimadda ay leedahay Barashada Nabadda iyo sida ay uga qeyb qaadan karto xoojinta wadajirka bulshada, ka hortagga khilaafaadka iyo dhismaha bulsho nabdoon oo waarta, Ugu dambeyn kulanka waxaa lagu go’aamiyay dhismaha Guddiga Hagidda Barashada Nabadda si loo hoggaamiyo, la isugu dubbarido isla markaana loo dardargeliyo hirgelinta hindisahan qaran.