Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha, Mudane Cabdikariim Axmed Xasan, iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Wafdigu Guddomiyaha waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalda Baydhabo ku soo dhaweeyey Xoghayaha Guud ee Guddiga, mudane Xuseen Nuunow Cali, oo horey ugu sugnaa magaalada iyo Mas’uuliyiin kale
Ujeeddada Socdaalka Guddoomiyaha ayaa ah kormeerka guud ee howlaha doorashooyinka ee ka socda deegaanada Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed, dardargelinta hirgelinta qorshayaasha doorashooyinka, iyo hannaanka diyaar-garowga doorashooyinka dalka.