Safiirka JF Soomaaliya ee dalka Yemen Danjire Cabdixakiim Maxamed Axmed oo kulan la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobolka Xadra-muud ee dalka Yemen kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha heysta muwadiiniinta Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan.
Danjire Cabdixakiim Maxamed Axmed oo ka qaybgalay afur wadareed ay soo qaban qaabisay Suleekha Cumar Cali oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Yemen.
Safiirku waxa uu warbixin ka dhageystay dadkii ka soo qeyb-galay kulanka, waxaana ay ka codadeen inay helaan adeegyadii ay bixin jirtay Safaaradda oo ay ugu weyntahay adeegga baasaboooka.
Safiirka Soomaliya ee dalka Yaman Danjire Cabdixakiim ayaa waxa uu balan qaaday in Safaaraddu ay dib u bilaabeyso adeegadii ay u qaban jirtay shacabka Soomaaliyeed, dhawaana ay u keeni doonaan adeegga baasaboorka.
Gabagabada kulanka afurka ayaa waxaa shahaado sharaf lagu guddoonsiiyay Suleekha Cumar Cali oo soo qaban qaabisay munaasabada sidoo kale ka shaqeyso arrimaha isku xirka dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Yemen.
Sidoo kale waxa ay ka shaqeysaa horumarinta arrimaha bulshada, maadaama Soomaalida ku dhaqan dalkaasi ay saameyn ku yeesheen calaadaha dalka Yemen.