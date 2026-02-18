Senator Xasan Iidow Muxumed Kobac ayaa deeq raashiin afur ah u qeybiyay qoysas danyar ah oo ku nool Gobolka Banaadir, si loo taageero dadka nugul inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Senator Kobac oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in deeqdan ay isugu jirtay noocyo kala duwan ee raashiinka ah ayaa si gaar ah loo gaarsiiyay qoysas Danyar ah, kuwa naafo ah iyo waayeelka tabarta daran.
Senator- Xasan Iidow ayaa sheegay in ujeeddada deeqdu tahay garab-istaagga bulshada u baahan, isla markaana la xoojiyo is-kaashiga iyo isku-duubnida bulshada, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Wuxuu ku booriyay dadka Alle wax siiyay iyo hay’adaha samafalka inay kordhiyaan taageerada loo fidinayo dadka danyarta ah.
Qoysaskii ka faa’iideystay deeqda ayaa uga mahadceliyay Senator Xasan Kobac iyo cid kasta oo gacan ka geysatay, iyagoo sheegay in gargaarkan uu ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen.