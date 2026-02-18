Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdillahi Bidhan Warsame, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Agaasimaha cusub ee Hay’adda WFP u qaabilsan Soomaliya, Mudane Hameed Nuru.
Kulanka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga labada dhinac, gaar ahaan horumarinta maamulka biyaha, kobcinta karaanka aqoonta hay’adaha dawliga ah iyo adeegsiga hannaanka casriga ah ee xogta biyaha (Hydrological Modeling).
Wada-shaqeyntan waxa ay laf-dhabar u tahay qorshaha Qaran ee lagu xaqiijinayo helitaanka biyo waara oo la isku halleyn karo guud ahaan dalka.