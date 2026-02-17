Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania, isla markaana ah Wakiilka Joogtada ah ee Soomaaliya Ururka Bulshada Bariga Afrika (EAC), Danjire Ilyaas Cali Xasan, ayaa kuwareejiyey Wasiirka Amniga Gudaha Mudane General Abdulahi Sheikh Ismail “Fartaag” iyo Agaasimaha Guud ee Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha, Mudane Mustafa Sheekh Axmed Dhuxulow, go’aanka rasmiga ah ee Dowlada Soomaaliya loogu Ogalaadey daabacaada baasaboorka EAC iyo naqshadiisa (Passport Features)
Go’aankan ayaa ayaa kusoo beegmaya xili ay shaley kala saxiixdeen Dowladaha Soomaaliya iyo Tanzania sidoo kaleed go’aanka rasmiga ah ayaa u ogolaanaya in laga bilaabo bishii hore ee December 2025 ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si rasmi ah u daabacan karto baasaboorka Ururka Bulshada Afrika Bari (EAC), Arintaan ayaa dowlada Soomaaliya uga dhiganta horumar diblomaasiyadeed oo muhiim ah, isla markaana xoojinaysa isdhexgalka gobolka, fududeynta isu socodka muwaadiniinta EAC.