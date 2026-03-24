Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka JFS. Eng.Maxamed Xassan Cabdulle ayaa furay tababar aqoon kororsi ah oo ku saabsan hababka beerashada wanaagsan ee dalagyada muhiimka u ah shacabka Soomaaliyeed.
Tababarkaan oo socon doona 23-ka ilaa 27-ka March,waxaa ujeedku yahay in la xoojiyo aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha,gaar ahaan kuwa qaabilsan fidinta beeraha ,si loo kobciyo wax soosaarka cuntada ee joogtada ah, iyadoo la adeegsanaayo nidaamyo beerasho oo adkaysi leh.
Tababarkaan waxaa mudada uu socda ka faa’ideysan doona shaqaalaha fidinta beeraha ee Wasaaradda Beeraha iyo hay’adaha kale ee ka shaqeeya fidinta beeraha,kuwaas oo iyaguna sii tababari doona beeraleyda dalka.
Barnaamijkaan waxaa iska kaashanaya Wasaaradda Beeraha, Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo dalladda SomRep oo ay ku mideysan yihiin hay’ado caalami ah oo ka shaqeeya horumarinta beeraha.