Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (CXDS) S/Guuto Ibrahim Mohamed Mahmoud ayaa kulan sagootin iyo dardaaran ah la qaatay ciidamo gaar ah oo ka tirsan Somali National Army kuwaas oo tababar sare loogu dirayo dalka dibaddiisa.
Kulankan ayaa ujeeddadiisu ahayd in ciidamada loo sii amba-qaado howsha tababarka ay u baxayaan, isla markaana la siiyo dardaaran ku aaddan masuuliyadda ka saaran matalaadda ciidanka iyo dalka inta ay ku guda jiraan tababarka.
Taliyaha CXDS ayaa ciidamada kula dardaarmay inay muujiyaan anshax, karti iyo dadaal, isla markaana ay ka faa’iideystaan fursadda tababarka si ay kor ugu qaadaan aqoontooda iyo xirfadahooda ciidanimo.
Sidoo kale wuxuu xusay in tababarradan dibadda lagu qaadanayo ay qeyb ka yihiin dadaallada lagu xoojinayo awoodda iyo tayada Somali National Army si ay si hufan uga qeyb qaataan difaaca dalka iyo sugidda amniga.