Ilaa 1,000 qoys oo ay si daran u saameysay abaarta ka jirta qaybo ka mid ah dalka ayaa ka faa’iideystay gargaar biyo dhaamin ah oo la gaarsiiyay deegaanno hoostaga degmada Cadaado ee gobolka Galguduud.
Gargaarkan biyo dhaaminta ah ayaa loogu talagalay in lagu yareeyo baahida daran ee dhanka biyaha ah ee haysata qoysaska ku nool miyiga iyo deegaannada ku xeeran degmada, halkaas oo ay abaartu si weyn u saameysay nolosha dadka iyo xoolahooda.
Mas’uuliyiin iyo hay’adaha ka qeyb qaatay gurmadkan ayaa sheegay in biyo dhaaminta la gaarsiiyay dadka ay wax weyn ka tari doonto baahida biyaha ee ka jirta deegaannadaas, maadaama ceelal iyo berkado badan ay qallaleen.
Qaar ka mid ah qoysaska ka faa’iideystay gargaarkan ayaa muujiyay farxad iyo mahadcelin, iyagoo sheegay in helitaanka biyaha ay muhiim u tahay noloshooda maalinlaha ah iyo badbaadada xoolaha ay dhaqdaan.
Gurmadkan ayaa qeyb ka ah dadaallada lagu caawinayo bulshada ay saameeyeen xaaladaha abaareed ee ka jira meelo badan oo ka tirsan dalka Somalia, iyadoo weli loo baahan yahay taageero dheeraad ah si loo yareeyo saameynta abaarta.