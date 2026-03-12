Wasiirka Wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Soomaali , ayaa maanta magaalada Muqdisho kusoo xiray Madasha Bandhigga Sahanka Qiimeynta Heerka U-Diyaargarowga Dhijitaalka ee Hay’adaha Tacliinta Sare ee Dalka, oo ah daraasad lagu ogaanaayay heerka ay Jaamacadaha iyo hay’adaha cilmi-baarista Soomaaliya uga diyaarsan yihiin dhinaca teknoolojiyadda dhijitaalka.
Daraasaddan oo ay iska kaashadeen Somali Research and Education Network (SomaliREN) iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda, ayaa lagu soo bandhigay warbixin faahfaahsan oo muujinaysa xaaladda kaabeyaasha dhijitaalka ee hay’adaha tacliinta sare, heerka adeegyada internet-ka, awoodda kaydinta iyo wadaagga xogta cilmi-baarista, iyo sida ay hay’adahaasi uga faa’iidaysan karaan fursadaha dhijitaalka si loo horumariyo waxbarashada iyo cilmi-baarista.
Wasiirka oo madasha kahadlay ayaa xusay in sahankan uu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dalka laga sameeyo, isla markaana uu yahay bar bilow muhiim ah oo lagu fahmayo heerka dhabta ah ee ay hay’adaha tacliinta sare ka taagan yihiin dhinaca dhijitaalka. Wasiir MAXAMED SOOMAALI ayaa bogaadiyey dadaalka iyo iskaashiga ka dhexeeya SomaliREN iyo Wasaaradda, isaga oo tilmaamay in warbixintan ay noqon doonto hagaha muhiimka ah ee horumarinta adeegyada dhijitaalka iyo cilmi-baarista dalka.
Ugu dambeyn, Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyada oo kaashanaysa cid walboo door kaqaadanaysa dhijitaaleynta dalka ayaa sii wadeysa dadaallada ay ku horumarinayso kaabeyaasha dhijitaalka iyo adeegyada teknoolojiyadda dalka, si loo xoojiyo isku xirka hay’adaha waxbarashada iyo cilmi-baarista.
Hogaaminta iyo dadaalka uu wado Wasiir Mohamed Soomaali ayaa door muuqda ka qaadanaya hirgelinta istaraatiijiyadaha dhijitaalka ee dalka, kuwaas oo ujeedkoodu yahay in Soomaaliya ay ka faa’iidaysato fursadaha ay bixiso teknoolojiyadda casriga ah.