Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowladda Federaalka Soomaaliya, oo kaashanaysa Ha’yadda (NAP Global Network) ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan wadatashi ah oo ku saabsan diyaarinta iyo hirgelinta arrimaha Waxbarashada ee Qorshaha Qaran ee La-qabsiga Isbeddelka Cimilada ee Soomaaliya .
Kulanka waxaa furtay Agaasimaha Waaxda Isbeddelka Cimilada, Marwo Faa’isa Cali Yuusuf, oo xustay in muhiimaddu aysan ku koobnayn oo keliya ku-darista Waxbarashada isbeddelka cimilada ee nidaamka rasmiga ah, balse loo baahan yahay hannaan istiraatiiji ah oo ballaaran, oo ay ku jiraan habab Waxbarasho hal-abuur leh oo taageera la-qabsiga xoolo-dhaqatada iyo beeraleyda.
Intii uu kulanku socday, waxaa la soo bandhigay qabyo-qoraalka laga diyaariyey hirgelinta arrimaha Waxbarashada ee kujira qorsha Qaran ee la qabsiga isbedelka cimilada , kulankan waxaa ka qeyb galay hay’adaha dowladda, bahwadaagta caalamiga ah, bulshada rayidka ah iyo bahda Waxbarashada.
Ka-qaybgalayaashu waxay soo jeediyeen talooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo diyaargarowga iyo hirgelinta qorshahan, si loo dhiso nidaam Waxbarasho oo u adkaysta isbeddelka cimilada isla markaana kor u qaada wacyiga iyo awoodda la-qabsiga bulshada Soomaaliyeed.