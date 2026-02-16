Waaxda Kormeerka iyo Qiimaynta ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha (WQM&HDH) ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay Shirka Xoojinta Nidaamka Kormeerka iyo Qiimaynta ee Qorshaha Isbeddelka Qaranka (NTP2025_2029), kaas oo socon doona muddo laba maalmood ah.
Maalinta koowaad ee shirka waxaa si qoto dheer diiradda loogu saaray: Soo bandhigista Siyaasadda Maaraynta Waxqabadka Mideysan ee Hay’adaha Dowladda iyo hagaha heshiisyada waxqabadka sanadlaha ah; Soo bandhigista Shaashadda Warbixinta (Dashboard) ee lagula soconayo horumarka iyo natiijooyinka waxqabadka hay’adaha; Faahfaahinta Siyaasadda Qaran ee Kormeerka iyo Qiimaynta (K&Q) iyo nidaamka danabaysan ee lagu mideynayo warbixinaha; Dib-u-hawlgelinta iyo qeexidda waajibaadka Guddiyada Kormeerka iyo Qiimaynta ee tiirarka Qorshaha Isbeddelka Qaranka.
Shirka waxaa si rasmi ah u furay Agaasimaha Guud ee WQM&HDH, Mudane Maxamed Shire, waxaana sidoo kale kalmado kooban ka jeediyay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Mudane Axmed Xasan Yuusuf, iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Khayraadka Buluuga ah, Mudane Cabdi Diirshe. Mas’uuliyiinta furitaanka ka hadlay ayaa adkeeyay in hirgelinta Qorshaha Isbeddelka Qaranka ay ku xirnaan doonto nidaam waxqabad oo la cabbiri karo, ku dhisan xog sax ah, isla markaana leh daahfurnaan iyo isla-xisaabtan.
Shirkan ayaa qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo isku-duwidda hay’adaha dowladda, kor u qaadista hufnaanta maamulka, iyo tayeynta warbixinada ku saabsan guulaha Qorshaha Isbeddelka Qaranka, si shacabka Soomaaliyeed si joogto ah ula socdaan horumarka dowladeed iyo natiijooyinka la gaarayo.