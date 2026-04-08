Muqdisho, Soomaaliya – 8 Abriil 2026
Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta qabatay kulan muhiim ah oo ku saabsan isku-dubaridka mashruuca BAXNAANO (BOOST-YOU), kaas oo diiradda saaraya horumarinta nidaamka ilaalinta bulshada iyo abuurista fursado shaqo oo loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed.
Kulankan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa furay Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Mudane Xildhibaan Prof. Salim Aliyo Ibrow, oo si rasmi ah u daah-furay shirka, isagoo carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada si loo gaaro horumar waara.
Kulanka waxaa ka qeyb galay Wasiirrada Shaqada ee Dowlad Goboleedyada, kuwaas oo door muhiim ah ka qaadanaya hirgelinta iyo isku xirka barnaamijyada shaqo-abuurka iyo ilaalinta bulshada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed.
Sidoo kale, kulanka waxaa goobjoog ka ahaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Mohammed Saney Dalmar, iyo Madaxa Mashruuca BAXNAANO, Fardowsa Ahmed Abdullahi, kuwaas oo door weyn ku leh hagidda iyo fulinta mashruuca.
Ujeeddada kulanka ayaa ahayd xoojinta wada-shaqeynta u dhaxeysa Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, si loo dardar geliyo hirgelinta mashruuca BAXNAANO, loona hubiyo in bulshada nugul ay helaan taageero joogto ah, isla markaana dhalinyarada loo abuuro fursado shaqo iyo horumar dhaqaale.
Intii uu kulanku socday, waxaa la isla falanqeeyay hababka ugu habboon ee lagu gaarsiin karo adeegyada bulshada dadka u baahan, iyadoo sidoo kale la isku raacay in la xoojiyo iskaashiga hay’adaha kala duwan si loo gaaro natiijooyin wax ku ool ah.
Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ayaa mar kale xaqiijisay sida ay uga go’an tahay horumarinta nidaamka ilaalinta bulshada iyo kor u qaadista shaqo-abuurka dhalinyarada, taas oo laf-dhabar u ah kobaca dhaqaalaha dalka iyo xasilloonida bulshada.