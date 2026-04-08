Baydhabo, Abriil 08, 2026: Hoggaamiyaha ku-meelgaarka ah ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi, ayaa kormeer shaqo ku tegay xarunta maamulka degmada Baydhabo ee gobolka Baay, halkaas oo uu ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha degmada Baydhabo ahna Duqa magaalada, Cabdullaahi Cali Watiin.
Ujeeddada kormeerkan ayaa ahayd hubinta habsami u socodka howlaha maamulka degmada, dardargelinta adeegyada bulshada, iyo xoojinta wada-shaqeynta ka dhaxeysa maamulka iyo shacabka deegaanka.
Intii uu kormeerka ku guda jiray, Hoggaamiyaha ayaa warbixinno faahfaahsan ka dhageystay mas’uuliyiinta degmada, kuwaas oo la wadaagay xaaladda guud ee maamulka, heerka adeegyada bulshada, iyo caqabadaha jira. Sidoo kale, wuxuu indha-indheyn ku sameeyay xarumaha muhiimka ah ee degmada si uu u qiimeeyo heerka adeeg-bixinta.
Hoggaamiye Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa ku bogaadiyay maamulka degmada dadaalka ay ku bixinayaan u adeegidda bulshada, isagoo ku dhiirrigeliyay inay sii xoojiyaan hufnaanta, isla xisaabtanka, iyo horumarinta adeegyada aas-aasiga ah.
Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa caddeeyay in Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ay ka go’an tahay horumarinta maamul-wanaagga iyo kor u qaadidda adeegyada bulshada ee deegaannada hoos yimaada.