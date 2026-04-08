Muqdisho, 8 Abriil 2026 Mudane Cali Maxamed Cumar, Wasiiru-Dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa kulan la yeeshay Mudane Raisedon Zenenga, Ku-simaha Madaxa Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Kala-guurka Soomaaliya (UNTMIS), oo ay wehelinaysay Marwo Lebogang Diteko, Sarkaal Sare oo Arrimaha Siyaasadda ah.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray geeddi-socodka kala-guurka ee UNTMIS iyo xoojinta isku-duwidda, si loo hubiyo in taageerada caalamiga ah ay si buuxda ula jaanqaaddo mudnaanta qaran ee Soomaaliya.
Intii uu kulanku socday, waxaa la muujiyay doorka hoggaamineed ee Soomaaliya ay ka qaadanayso qaabeynta wejiga xiga ee iskaashiga, taas oo ka tarjumaysa xiriirka adag ee ay la leedahay Qaramada Midoobay iyo ujeeddo cad oo ku aaddan xalal ay hoggaaminayaan Soomaaliyeed.
Kulankan ayaa sidoo kale lagu adkeeyay muhiimadda ay leedahay xoojinta nabadda, dhismaha hay’adaha dowliga ah, iyo horumarinta koboc dhaqaale oo waara.