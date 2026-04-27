Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali ayaa magaalada Muscat ee Dalka Cumaan kula kulmay hoggaanka Sare ee kooxda ASYAD oo uu hoggaaminayay Agaasimaha Guud ee ASYAD, Cumar bin Maxamuud Al-Mahrazi iyo masuuliyiin kale.
Shirkadda Asyad Group waa shirkad dowladeed oo laga leeyahay dalka Cuman, waxaana loo aas-aasay si ay u horumariso ganacsiga iyo isku xirka gaadiidka (logistics) ee dalkaas iyo caalamkaba.
Wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray iskaashi ku saabsan horumarinta Dekadaha, saadka isku dhafan, iyo maalgashi la jaanqaadaya mudnaanta dhaqaale ee Soomaaliya.
Labada dhinac waxay sidoo kale ka wada hadleen fursado wax ku ool ah oo lagu kordhin karo waxqabadka dekadaha, laguna xoojin karo isku xirka ganacsiga, isla markaana looga faa’iidaysan karo awoodda badda ee Soomaaliya, iyada oo la tixgelinayo meesha istaraatiijiga ah ee ay kaga taallo isku xirka Badda Cas, Gacanka, iyo Bariga Afrika.
Kooxda ASYAD ayaa muujisay diyaar garow ay ku gelayso iskaashi farsamo iyo qaabab maalgashi oo nidaamsan.