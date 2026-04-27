Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Cabdisalaan Cabdi Cali, ayaa kulan kula yeeshay magaalada Muscat Wasiirka Gaadiidka, Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Macluumaadka ee Cumaan, Said bin Hamoud Al Maawali.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinacyada gaadiidka, isgaarsiinta, iyo ICT-ga, si loo horumariyo isku xirnaanta, laguna taageero isbeddelka dijitaalka ah ee Soomaaliya, loona dardargeliyo horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha dalka.
Labada wasiir waxay isla qaateen sida ay uga go’an tahay inay sii qoto dheereeyaan wada-shaqeynta hay’adaha, isla markaana ay ballaariyaan iskaashiga.
Arrimaha la isla soo qaaday waxaa ka mid ahaa fududeynta ka-qaybgalka ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo xoojinta isku-duwidda hay’adaha farsamada si loo gaaro natiijooyin wax-ku-ool ah.
Tallaabadan waxay la jaanqaadaysaa himilada ballaaran ee Soomaaliya ee ah inay noqoto xarun gobolka u ah ganacsiga, isku xirnaanta, iyo hal-abuurka dijitaalka ah.