26 April, Muqdisho – Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta, isimada dhaqanka, cuqaasha, saraakiisha ciidamada, aqoonyahanno, dhallinyaro iyo haween ka kala socday beelaha Leelkase iyo Sacad, si loo xoojiyo dadaallada nabadda iyo wadajirka bulshada.
Shirkan muhiimka ah oo ay ka qeybgaleen Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga JFS, isla markaana uu gogoshiisa dhigay Xildhibaan/Wasiir Maxamed Faarax Nuux, ayaa lagu falanqeeyay arrimo la xiriira nabadeynta, dib-u-heshiisiinta, adkeynta wada noolaanshaha bulshada, iyo horumarinta deegaanada ay wada degaan labada beelood.
Kulanka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga bulshada, xoojinta amniga, ka hortagga colaadaha, iyo kor u qaadidda wada shaqeynta dhinacyada dhaqanka, siyaasadda iyo amniga.
Door muuqda waxaa kulanka ka qaatay Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga JFS, Danjire Axmed Macallin Fiqi, iyo xildhibaanno heer Federaal ah oo ka soo jeeda labada beelood, kuwaas oo si wadajir ah ugu baaqay in la ilaaliyo nabadda, lana xoojiyo wadajirka iyo is-aaminaadda bulshada.
Sidoo kale, isimada dhaqanka labada beelood ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda iyo xallinta khilaafaadka iyadoo loo marayo wada hadal iyo isfaham joogto ah. Saraakiisha ciidamada iyo hay’adaha amniga ee kulanka ka qeyb galay ayaa dhankooda ballanqaaday inay ka shaqeyn doonaan sugidda amniga iyo taageeridda dadaallada nabadeed.
Gabagabadii shirka, dhammaan dhinacyadii ka qeybgalay waxay isla qaateen is-afgarad buuxa iyo qodobo muhiim ah oo lagu xaqiijinayo nabad waarta, xasillooni, iskaashi bulsho iyo horumar laga hirgeliyo deegaanada ay wada degaan beelaha Leelkase iyo Sacad.