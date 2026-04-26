Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo gabagabeysay wejigii labaad ee wadatashiyada Qorshaha Qaran ee Dhallinyarada, Nabadda iyo Amniga.
Wejigan labaad waxaa lagu qabtay magaalada Laascaanood ee Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari, iyo magaalada Gaalkacyo. Soo gabagabeynta wejigan waxay tallaabo muhiim ah u tahay sidii ajandaha Dhallinyarada, Nabadda iyo Amniga, oo saldhiggiisu yahay Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee tirsigiisu yahay 2250, loogu turjumi lahaa waaqica Soomaaliya iyo baahiyaha dhabta ah ee dhallinyarada Soomaaliyeed.
Wadatashiyadani waxay muujiyeen in dhallinyaradu aysan ahayn oo keliya ka faa’iideystayaal, balse ay yihiin go’aan curiyayaal muhiim ah oo kaalin muuqata ka qaadan kara ka hortagga colaadaha, nabadeynta, dib u heshiisiinta, ka qaybgalka bulshada, wada noolaanshaha, soo kabashada, iyo xasilloonida dalka iyaga oo aragtidooda iyo soo jeedimahooda lagu dhisayo Qorshaha Qaran ee Dhallinyarada, Nabadda iyo Amniga.
Wadatashiyadan ayaa isu keenay dhallinyaro iyo daneeyayaal muhiim ah si looga doodo doorka dhallinyarada ee nabadeynta, dib u heshiisiinta, xasilloonida deegaanka, shaqo abuurka, ka qaybgalka bulshada, isdhexgalka, amniga bulshada, iyo dowlad wanaagga heer deegaan iyo mid qaranba.