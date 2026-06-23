Muqdisho, 23 June, 2026: Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdifitaax Qaasim Maxamuud ayaa maanta xarunta Wasaaradda ku dhaweeyey Ku-simaha Safiirka Dowladda Liibiya u fadhiya Soomaaliya, Mudane Nasr Maxamed Al-Sanusi, oo booqasho isbarasho ah ku yimid Wasaaradda Warfaafinta.
Ugu horeyn, Wasiir Cabdifitaax ayaa safiirka soo tusay waxyaha kala duwan ee Wasaaradda, gaar ahaan Warbaahinta Qaranka SNTV, Radio Muqdisho, Wakaaladda SONNA, Wargeyska Dalka iyo Keydka Qaranka ee Radio Muqdisho.
Kormeer kadib, Wasiirka ayaa Safiirka la yeeshay kulanka xambaarsanaa hambalyo iyo isbarasho, iyadoo Danjire Al-Sanusi uu Wasiir Cabdifitaax Qaasim u soo gudbiyay hambalyo la xiriirta la wareegistiisa xilka cusub, una rajeeyay in guul iyo horumar uu ku hoggaamiyo wasaaradda, si ay u gaarto himilooyinkeeda istaraatiijiga ah ee Dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale, kulanka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah, gaar ahaan dhinacyada Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska, labada dhinac ayaa ka wada hadlay horumarinta iskaashiga hay’adaha, is-dhaafsiga khibradaha iyo waaya-aragnimada, si loo adkeeyo xiriirka laba geesoodka ah, loona hormariyo danaha wadajirka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Liibiya.
Ugu dambeyntii, Wasiirka iyo Safiirka ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii wadidda wada-shaqeynta iyo isku-duwidda arrimaha la xiriira Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska, si loo xoojiyo xiriirka walaaltinimo iyo taariikhda soo jireenka ah ee ka dhaxeysa labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Libya.