RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Gaashaandhigga XFS ayaa tacsi u diray geerida S/Guuto Yacquub Maxamed Siyaad, Taliyihii hore ee Danab iyo TurkSom.
Marxuumku wuxuu ahaa haldoor kaalin weyn ka qaatay dib u dhiska Ciidanka Xoogga Dalka, kana qayb galay dagaalkii 1977, kuna caan baxay khibrad difaac iyo hoggaan sare.
Waxaa lagu xasuusan doonaa dallacaad taariikhi ah (12 darajo hal maalin), iyo doorkiisii tarbiyeynta jiil cusub oo ciidan.
Sidoo kale wuxuu wax ku bartay Daraasaadka Difaaca iyo Istiraatiijiyadda ee Jaamacadda Difaaca Qaranka Shiinaha (2024–2025).
Alle ha u naxariisto, Aamiin.
INNAA LILLAAHI WA INNAA ILEYHI RAAJICUUN.