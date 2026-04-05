RADIO MUQDISHO:-Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Ibraahim Maxamed Maxamuud, ayaa dalacsiiyay ciidamadii ka qeyb qaatay furitaanka waddada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo, kaddib howlgal guul leh.
Taliyaha ayaa ku ammaanay ciidamada jabkii ay gaarsiiyeen Al-Shabaab oo muddo dheer dhibaato ku hayay waddada, wuxuuna sheegay in guushaasi ay muhiim u tahay shacabka Soomaaliyeed. Ciidamada iyo saraakiishii hoggaaminaysay howlgalka ayaa la siiyay hal darajo oo dalacsiin ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijisay in waddada dib loo furay, kaddib dagaallo culus oo ka dhacay deegaanka Daynuunaay ee gobolka Baay, iyadoo la sii wado howlgalada lagu sugayo amniga iyo furitaanka waddooyinka muhiimka ah.